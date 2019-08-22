السيطرة على حريق فى أشجار النخيل والمخلفات بمدينة البياضية بالأقصر

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة، إخطاراً من مجلس مدينة البياضية، يفيد بإندلاع النيران في أشجار النخيل والمخلفات بطريق رواج المطاعية بجوار الحملة الميكانيكية، وقامت علي الفور قوات الحماية المدنية بالتعامل مع الحريق والسيطرة عليه في الحال، وتبين أن الحريق لم يسفر عن وجود أية خسائر مادية أوبشرية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.