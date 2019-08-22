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السيطرة على حريق فى أشجار النخيل والمخلفات بمدينة البياضية بالأقصر

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:38 م
السيطرة على حريق فى أشجار النخيل والمخلفات بمدينة البياضية بالأقصر الحريق
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فى السيطرة علي حريق نشب في أشجار النخيل ومخلفات بجوار الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة البياضية، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة، إخطاراً من مجلس مدينة البياضية، يفيد بإندلاع النيران في أشجار النخيل والمخلفات بطريق رواج المطاعية بجوار الحملة الميكانيكية، وقامت علي الفور قوات الحماية المدنية بالتعامل مع الحريق والسيطرة عليه في الحال، وتبين أن الحريق لم يسفر عن وجود أية خسائر مادية أوبشرية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 


الاقصر

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السيطرة علي حريق اشجار نخيل بالاقصر

مدينة البياضية

حريق بمخلفات الحملة الميكانيكية بالبياضية

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