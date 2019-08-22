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السجن 10 سنوات لمزارع قتل شخصا بسبب خلافات فى سوهاج

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:42 م
السجن 10 سنوات لمزارع قتل شخصا بسبب خلافات فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "رامى .ع.م" 31 سنة  مزارع، بالسجن 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.أ"، بعدما أطلق عليه النار من سلاح آلى بسبب خلافات بينهما بينهما بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع ، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق ومحمد أحمد معوض ، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى .

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح آلى، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسب خلافات قديمة بين الطرفين قام على أثرها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه من سلاح آلى، حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه، وتوفى  فى الحال متأثرا بإصابته، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

 

 

 


جنايات سوهاج

سوهاج

جريمه قتل

خلافات

جرجا

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