"الزراعة" دورة تدريبية لتطبيق معايير الجودة فى إنتاج اللقاحات البيطرية

نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية تحت عنوان" تطبيق معايير الجودة القياسية لإنتاج اللقاحات البيطرية.

قال الدكتور عبدالحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، إن الدورة للمختصين بالهيئة والمعمل المركزى الرقابه على المستحضرات الحيوية البيطرية، تهدف للتعاون مع كافه الجهات لنقل ومشاركة الخبرات العالمية الى الكوادر المصرية.

ووجه رئيس الخدمات البيطرية، الشكر للخبير العالمي الالماني الجنسية، الدكتور دوجلاس كيلى وهو خبير متخصص فى هذا المجال والذي يتواجد فى مصر حاليا لتقييم وتطوير منظومة الشركة لتحقيق كافة المتطلبات والاشتراطات الأوروبية والأمريكية ، مضيفا أن المشاركين فى الدورة اشادوا بالموضوعات المطروحة فيها وجودة المادة العلمية وعلى اداء الخبير العالمى المحاضر.

الجدير بالذكر ،أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد ت مؤخرا اجتماعاً مع أحد شركات اللقاحات البيطرية لزيادة حجم استثماراتها في مصر من خلال التوسع في إنتاج للقاحات بهدف زيادة الصادرات خاصه إلى القارة الأفريقية وحوض النيل لتكون مصر البوابة الرئيسية لتصدير اللقاحات البيطرية للقارة السمراء.