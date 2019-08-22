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الحكومة تعلن مد خطة توفيق الأوضاع البيئية لأصحاب مكامير الفحم النباتي

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:14 م
الحكومة تعلن مد خطة توفيق الأوضاع البيئية لأصحاب مكامير الفحم النباتي مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مد فترة تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لأصحاب مكامير الفحم النباتى الذين ثبت جديتهم فى التنفيذ، وتأخروا فى الانتهاء لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك من خلال إضافة فقرة ثانية إلى المادة السابعة من القرار رقم 2914 لسنة 2016 في هذا الشأن، تنص على أنه يجوز لمن لم يتمكن من الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية خلال المدة المقررة لتنفيذها، لأسباب جدية تقدرها اللجنة المختصة في ضوء تقارير المتابعة الميدانية، أن يتقدم إلى هذه اللجنة بطلب للنظر فى منحه مدة أخرى لإتمام التنفيذ.

 

 

 

 

 

 


مكامير الفحم

مجلس الوزراء

قرارات الحكومة

اخبار مصر

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