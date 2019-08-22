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التهاب المفاصل التنكسى.. أبرز أسباب آلام الركبة

الخميس، 22 أغسطس 2019 07:02 ص
التهاب المفاصل التنكسى.. أبرز أسباب آلام الركبة ألم الركبة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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التهاب المفاصل التنكسى من الأمراض الشائعة، وهو عملية التهابية يمكن أن تؤثر على أى مفصل بالجسم، بسبب تآكل الغضاريف، وغالباً ما يحدث التهاب المفاصل التنكسى فى الركبتين، حيث يؤثر على قدرة الركبة على الحركة ويسبب الألم أيضاً، وفقاً لموقع step to health.

قد تؤثر العديد من الحالات والإصابات المختلفة على الركبة لكن التهاب المفاصل التنكسى من أكثر الأمراض المزمنة التى تصيب الركبة، ويصيب بشكل كبير الأشخاص فوق سن الأربعين وكبار السن.

الم الركبة
الم الركبة

لماذا يسبب التهاب المفاصل التنكسى ألم الركبة؟
 

في حين أن أي جزء من الجسم يمكن أن يتأثر بالتهاب المفاصل التنكسى، فإن العديد من الحالات تنتج عن تدهور الغضاريف التي تبطن عظام الركبة، حيث إن الغضروف المفصلي ناعماً وسهل الانزلاق وتتمثل مهمتها في حماية وتخفيف الضغط على عظام الركبة، عندما تبلى أو تتلف هذه الغضاريف، يفقد المفصل قدرته على الانثناء والتحرك بشكل طبيعي.

وهذا يؤدي إلى حدوث عملية التهابية، كما إنه يؤدي إلى نوبات من الألم المزمن الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت، وبالتالي، إذا لم يتبع الشخص العلاج لإبطاء تقدمه، فلن يتمكن بمرور الوقت من التحرك بشكل طبيعي وسيعاني من أعراض أكثر حدة.

أعراض التهاب المفاصل التنكسى في الركبة
 

قد تختلف أعراض التهاب المفاصل التنكسى حسب مدى تدهور حالة الغضاريف، ومع ذلك، بشكل عام، فإن أعراضه هي الألم والتورم وفقدان الوظيفة فى المفصل أو عدم القدرة على تحريك الركبة.

يحدث التورم ، وهذا هو السبب في أن التهاب المفاصل التنكسى تسبب آلام في الركبة، عندما يحدث تسرب السائل الزليلي الزائد داخل المفصل، نظرًا لأن المفصل لا يدعم الطرف المصاب كما ينبغي، فهو يحد من الحركة ويقلل من جودة حياة الشخص.

وقد تشمل الأعراض ما يلى:

-ألم يزداد سوءًا في الصباح وينخفض بعد "الاحماء" في الركبة.

-الشعور بالتيبس والتصلب بعد فترات من عدم النشاط.

-ألم طويل الأمد بعد ثني الركبتين (على سبيل المثال ، بعد الجلوس لفترات طويلة).

- ألم شديد يزداد سوءًا مع الحركة.


اسباب الم الركبة

الم الركبة

اعراض الم الركبة

التهاب المفاصل التنكسى

التهاب المفاصل

اعراض التهاب المفاصل التنكسى

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