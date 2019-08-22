التحفظ على 6 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيا فى باب الشعرية

كتب سليم على

قررت نيابة باب الشعرية ، التحفظ على 12 كرتونة سجائر مهربة جمركيا ضبطت بحوزة صاحب مخز، بدائرة القسم، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتها القوة المرافقة، من ضبط "بسام . م . ع" 21 سنة صاحب مخزن بدائرة القسم ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 1204لسنة2018م باب الشعرية.

وعثر بداخل المخزن على 12 كرتونه بداخلها 6000 علبة سجائر "مختلفة الأنواع "، وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.