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الإثنين المقبل فتح باب تنسيق القبول بجامعة الأزهر للترجمة الفورية

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:03 م
الإثنين المقبل فتح باب تنسيق القبول بجامعة الأزهر للترجمة الفورية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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صدق الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تنسيق القبول بجامعة الأزهر ورقيا الإثنين القادم الموافق 26 أغسطس الحالى، حتى الخميس الموافق 12 سبتمبر القادم، للطلاب والطالبات من الفئات التالية: (طالبات الثانوية العامة - الشهادات المعادلة - السنوات السابقة - إعادة القيد).
 
وأوضحت الجامعة فى بيان أن التقديم لهذه الفئات يدويا بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالطابق الثالث بالنسبة لفئة الشهادات المعادلة، أما بالنسبة لفئة الطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية العامة والراغبات فى الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية فمتاح لهن التقديم بمقر كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.
 
كما أوضح البيان أن فئات إعادة القيد للطلاب والطالبات المستنفذين لمرات الرسوب فيتم إعادة القيد للطلاب والطالبات من خلال كليته التي استنفذ منها.
 
أما بالنسبة لفئة السنوات السابقة، فقد تم تخصيص ثلاث مكاتب لاستقبال طلاب وطالبات السنوات السابقة، الأول بالإدارة العامة لشئون التعليم بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر، لطلاب وطالبات إقليم القاهرة الكبرى، أما المقر الثاني  بأمانة وجه بحري بطنطا، للطلاب والطالبات من محافظات الوجه البحرى، أما المقر الثالث بأمانة  الوجة القبلي بأسيوط، للطلاب والطالبات من محافظات الوجه القبلي.

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

تنسيق الازهر

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