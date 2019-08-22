إسبانيا تصدر تحذيرا دوليا مع ارتفاع حالات الإصابة بالليستيريا إلى 150 شخصا

أصدرت وزارة الصحة الإسبانية تحذيرا دوليا بشأن تفشى داء الليستيريا فى أنحاء البلاد حيث ارتفع عدد المصابين إلى 150 شخصا بينهم شخص لقى حتفه بسبب المرض.

ووسط مخاوف من احتمال تفشي الإصابة بين أكثر من 80 مليون سائح يزورون إسبانيا سنويا، قالت الوزارة إنها تتحرى أمر 523 حالة اشتباه بالإصابة.

وتم تسجيل معظم الحالات المؤكدة في منطقة الأندلس الجنوبية حيث يقع مصنع لتعبئة لحوم الخنزير مرتبط بالتفشي. لكن هناك حالات أخرى في قطالونيا بشمال شرق البلاد ولا يزال أكثر من 50 مصابا يعالجون في المستشفى.

وعادة ما تسبب بكتيريا الليستيريا متاعب بسيطة لكن يمكن أن تكون خطيرة على الحوامل والذين يعانون من ضعف المناعة.

وقالت الوزارة إنها أصدرت تحذيرات إلى سلطات الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية بشأن تفشي المرض الذي تأكد يوم الثلاثاء أنه وراء وفاة امرأة تبلغ من العمر 90 عاما.

وذكرت الوزارة أن السلطات الصحية فتشت المصنع المعني، المملوك لشركة ماجروديس ومقره إشبيلية، بعد أن أظهرت الاختبارات المعملية وجود الليستيريا في أحد منتجاته. وتم سحب جميع المنتجات التي أنتجها المصنع منذ الأول من مايو من الأسواق.

ولم ترد الشركة على طلبات للحصول على تعقيب.