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إزالة التعديات على أملاك الدولة فى 3 محافظات

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:06 م
إزالة التعديات على أملاك الدولة فى 3 محافظات إزالة تعديات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن " الدقهلية، دمياط، بورسعيد ".
 
جاء ذلك  فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية وفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يشكل إخلال بالنظام والأمن العام ، حيث واصلت مديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) تكثيف تواجدها الأمنى بنطاق (بحيرة المنزلة) بالإشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة ، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.
 
وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 5300 متر)، في الدقهلية، وتم إزالة  ( 45 متر ) غزل شرك طير مخالف بدمياط، وإزالة ( 25 ) جوابى مخالفة ، وضبط  ( 50 ) قضية غزل مخالف بطول (50 متر) وتأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 93 ألف متر) في بورسعيد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات .
 

ازالات

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التعديات على املاك الدولة

ازالة التعديات

استرداد الاراضى

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