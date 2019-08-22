إحباط تهريب سيارة محملة ببضائع أجنبية الصنع عبر محور قناة السويس

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظورة والممنوعة التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وذلك من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

وتمكنت الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس المعينة بمنفذ كوبرى المنزلة الجديد الجمركى، من ضبط سيارة نقل بداخلها شخصين ومحملة بكميات كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، حال دخولها من الجهة الخلفية للمنفذ (بوابة الخروج فى محاولة لمستقليها بالعبور من المنفذ دون الخضوع للإجراءات الجمركية).

وبمناقشة مستقليها أقرار بإرتكاب الواقعة بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.