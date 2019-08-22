أكاديمية البحث العلمى تناقش إمكانية تطبيق نتائج البحوث للنهوض بصناعة رغيف الخبز

عقدت أكاديمية البحث العلمى، "ورشة عمل حول ايجاد حلول مبتكرة للنهوض بصناعة رغيف الخبز"، بحضور الدكتور جاك ويرى نائب رئيس الإيكاردا (المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة) ومستشارين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والمشرف على المعمل المركزى بالوزارة، ولشئون المخابز والمطاحن، والدكتور عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، والدكتور علاء الدين خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل، وممثلي من وزارة التموين، ولفيف من العلماء والخبراء من مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث والجامعات المصرية فى المجال.

وعرضت الورشة عدد من الأبحاث والتطبيقات فى مجال الزراعة والصناعات الغذائية الرامية إلى توفير أنواع جديدة من الحبوب والمحاصيل التى يمكن أن تدخل فى صناعة رغيف الخبز (المحاصيل الداعمة للقمح) والتى قام بها باحثون متخصصون من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والتى أوضحت الدراسات أنها تتمتع بمردود اقتصادى وصحى، بالإضافة إلى زيادة الجودة والقيمة الغذائية، فى ظل تنامى الاهتمام بالأبحاث وتطبيقاتها باعتبارها المحرك الرئيسى للاقتصاد.



وأوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية في كلمته، أن الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا(2018-2022) تولى أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، هذا بالتوازي مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكره ونظم تقييم فني واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائي القابل للتسويق والتطبيق وذلك بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.