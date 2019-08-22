أكاديمية البحث العلمى تناقش إمكانية تطبيق نتائج البحوث للنهوض بصناعة رغيف الخبز

وأوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية في كلمته، أن الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا(2018-2022) تولى أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، هذا بالتوازي مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكره ونظم تقييم فني واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائي القابل للتسويق والتطبيق وذلك بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد أن النهوض بإنتاجية القمح وصناعة رغيف الخبز من البرامج والحملات التي تتبناها وتدعمها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسات الدولة المختلفة، وخطة الأكاديمية التنفيذية للنهوض بصناعة رغيف الخبز وهى جزء من استراتيجية الدولة (وزارتى الزراعة والبحث العلمى) ترتكز على أربعة محاور نعمل عليها بالتوازي والتكامل مع بعضها البعض والمحور الأول هو زيادة إنتاجية القمح وترشيد المياه من خلال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وأحدث ما توصلت اليها مراكز الابحاث فى هذا المجال من خلال الحملات القومية للنهوض بإنتاجية القمح والتى يطبقها مركز البحوث الزراعية والمحور الثانى وهو استنباط اصناف وسلالات جديدة لها انتاجية عالية بأستخدام أحدث أساليب التربية والتربية الجزيئية والهندسة الوراثية ويشارك فى تنفيذها كل مجتمع البحث العلمى الزراعى والمحور الثالث هو تقليل الفاقد اثناء النقل والتخزين والذى نتج عنها نقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا الصوامع البلاستيكية ومقطورات نقل محصول القمح بالتعاون مع الصناعة المحلية والمحور الرابع والأخير وهو ايجاد بدائل واعدة داعمة للقمح فى صناعة رغيف الخبز وهو موضوع ورشة اليوم.
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