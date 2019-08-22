أعراض الإصابة بـ الكساح .. ونصائح لعلاجه وحماية طفلك منه

كتبت نهير عبد النبى

الكساح هو واحد من أمراض لين العظام التى يتعرض لها الأطفال، ويكون فى الغالب نتيجة نقص فى فيتامين " د "، الامر الذى يترتب عليه التأثير على مستويات الكالسيوم والفوسفور فى العظام، ويسبب المرض وتشوهات فى عظام الأطفال.

ووفقا لما ذكره موقعmayoclinic ، فإن اعراض الاصابة بمرض الكساح هى:



الكساح

1:ألم شديد فى العظام وخصوصا عند الضغط عليها مع مرونة فى الأطراف.

2:التعرض للكسر بسهولة ومن ابسط الاشياء.

3: انخفاض شديد فى مستوى الكالسيوم فى الدم.

4:ألم شديد فى العمود الفقرى والحوض والساقين.

5:ضعف فى العضلات والمفاصل.

6:قصر القامة.

7:انخفاض شديد فى الوزن.

ويعتمد علاج مرض الكساح على تناول الفيتامينات الناقصة فى الجسم وخصوصا فيتامين د والكالسيوم وتناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين د ومنها" الأسماك الكبدة، الحليبب، البيض"، والتعرض المستمر لأشعة الشمس فى الصباح.

ولحماية الأطفال من الكساح ينصح بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية حيث انها تحتوى على جميع العناصر والفيتامينات التى تحافظ على صحة ونمو الطفل وحمايته من مشاكل العضلات والمفاصل.