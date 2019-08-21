هدوء بامتحان الأدب والنصوص للأدبى بالدور الثانى للثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

انتهت اللجنة الثانية لامتحانات طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية، القسم الأدبى، حيث أدى الطلاب الامتحان بمادة الألأدب والنصوص، فى اليوم الخامس لامتحانات الثانوية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن امتحان الأدب مر بهدوء دون ورود شكاوى من الطلبة بخصوص ورقة الأسئلة، كذلك لم ترصد فرق التفتيش المنتشرة بلجان الجمهورية، أى ملاحظات بورقة الأسئلة.

يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116.