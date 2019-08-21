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نقابة المعلمين تناقش المشكلات التى تواجه الأعضاء بنادى الشاطئ

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:53 م
نقابة المعلمين تناقش المشكلات التى تواجه الأعضاء بنادى الشاطئ خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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ناقشت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، العروض المقدمة لإنشاء حمام سباحة داخل نادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية وتطوير النادى، وقررت أخذ رأى المكتب الهندسى الاستشارى، لحين عمل كراسة الشروط.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه تم مناقشة المقترحات المقدمة من المستأجرين لتطوير الخدمات والأنشطة الخاصة برواد النادى من المعملين وأسرهم.
 
وقامت هيئة المكتبة بجولة تفقدية شملت جميع الإدارات والقاعات والشاطئ والمرور على كل قطاعات النادى، وبحث المشكلات على الطبيعة، والاستماع الى أراء المعلمين ومشكلاتهم مطالبةً إدارة النادى والمستأجرين بتقديم أقصى خدمة ممكنة للزملاء المعلمين.
 
 
 
 
 
 

 


نقابة المعلمين

نادي المعلمين بالاسكندرية

نادي الشاطئ

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