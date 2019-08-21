مكرم محمد أحمد: عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أعضاء المجلس، عقدوا اجتماعا طارئا اليوم لبحث تداعيات القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق، وبحث اختيار أمين عام جديد للمجلس.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له ، أنه تم الاستقرار على اسم الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ، لتولى منصب الأمين العام الجديد للمجلس.

شارك فى الاجتماع ، عبد الفتاح الجبالى ومحمد العمرى وكيلى المجلس ، وصالح الصالحى وجمال شوقى ونادية مبروك وسوزان قلينى وحاتم زكريا و الدكتورة هدى زكريا من أعضاء المجلس .