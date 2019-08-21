مقتل واعتقال 16 مسلحًا من طالبان فى عمليات أمنية وسط أفغانستان

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أجرت القوات الخاصة الأفغانية، عمليات أمنية منفصلة فى إقليم لوجار وسط البلاد، أسفرت عن مقتل واعتقال ما لا يقل عن 16 شخصًا من مقاتلى حركة (طالبان) المسلحة.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، عن مصادر عسكرية مطّلعة اليوم الأربعاء، أن القوات الخاصة قتلت 9 من مسلحى طالبان خلال غارة جوية فى إقليم لوجار، كما ألقت القبض على 5 من عناصر الحركة أثناء عملية منفصلة بحى باراكى باراك فى الإقليم ذاته.

وأضافت المصادر، أن القوات الخاص دمرت أيضًا مخبأً صغيرًا للأسلحة خلال هذه العملية، بخلاف مقتل شخصين فى مداهمة بحى مختلف من أحياء لوجار.

ولم تعلق حركة طالبان المسلحة، حتى الآن على هذه العمليات.