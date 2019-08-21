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مطبوخة أو في السلطة.. كتر من الخضراوات الورقية عشان تحافظ على صحتك

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:00 ص
مطبوخة أو في السلطة.. كتر من الخضراوات الورقية عشان تحافظ على صحتك خضراوات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تعتبر الخضراوات الورقية من أهم أنواع الخضراوات التى نستخدمها دائما، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الاصابة بالأمراض المختلفة.

خضروات ورقية
خضروات ورقية

لذلك يقدم اليوم السابع فوائد تناول الخضراوات الورقية على صحة الجسم وفقا لما ذكره موقع healthlineوهى:

1:نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة فتعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.

2:تناول الخضراوات الورقية باستمرار يساعد على طرد السموم والجراثيم من الجسم.

3: تحتوى الخضراوات الورقية على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والعدوى.

4:تعزز صحة العضلات والمفاصل وتحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام والكسور.

5:تحافظ الخضراوات الورقية على صحة الجهاز الهضمى وتعالج الالتهابات والقرح.

6:نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات فتناول الخضراوات الورقية يحمى الجسم من الأمراض السرطانية المختلفة.

7: ينصح مرضى السمنة بالإكثار من تناول الخضراوات نظرا لفوائدها العديدة على صحة الجسم والتخلص من الدهون المتراكمة.


خضروات ورقية

فوائد الخضروات

الجرجير

صحة الجسم

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