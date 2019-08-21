مصرع 4 أطفال عقب إنقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى 4 أطفال مصرعهم إثر إنقلاب سيارة كانوا يستقلونها بترعة الهماص دائرة مركز المنشأه جنوب محافظة سوهاج، عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق، تم إستخراج جثث الأطفال الأربعة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا، من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ووفاة 4 أطفال غرقا داخل الترعة عقب سقوط السيارة بداخلها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية وقادها رئيس مباحث المنشاة، أنه أثناء سير سيارة "ملاكى" قيادة "أحمد ح ح" 30 سنة سائق ويقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته توك توك، مما أدى لإنقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة الطفل "حسن ا ح" 10 سنوات نجل قائد السيارة والطفلة "مريم خ م ا" 5 سنوات والطفلة "ملك خ م ا" 7 سنوات والطفلة "أمل م ح" 4 سنوات أنجال شقيقتى قائد السيارة ويقيمون بذات الناحية، تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزى.

بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية، تم إستخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.