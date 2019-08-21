مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة آخر فى حادث تصادم على "صحراوى بنى سويف"

بنى سويف هانى فتحى

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب آخر، في حادث سير، إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل، بعد بوابة الكريمات بـ 6 كيلو مترات، على الطريق الصحراوي الشرقي، ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بعد بوابة الكريمات بـ 6 كيلو مترات، على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود متوفين ومصابين بموقع الحادث.

وانتقلت 6 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة 3 أشخاص، من أسرة واحدة، هم: خليفة نصر رمضان، 68 سنة، وزوجته سعاد عبد الستار شمس، 62 سنة، ونجلهما مصطفي خليفة، 32 سنة، مأمور ضبط قضائي بوزارة التموين، جميعهم يقيمون بمركز ببا ببني سويف، وأصيب آخر "فاقدًا للوعي ولم يستدل على بياناته" باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية.