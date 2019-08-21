سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة آخر فى حادث تصادم على "صحراوى بنى سويف"

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:36 ص
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة آخر فى حادث تصادم على "صحراوى بنى سويف" حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب آخر، في حادث سير، إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل، بعد بوابة الكريمات بـ 6 كيلو مترات، على الطريق الصحراوي الشرقي، ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بعد بوابة الكريمات بـ 6 كيلو مترات، على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود متوفين ومصابين بموقع الحادث.

وانتقلت 6 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة 3 أشخاص، من أسرة واحدة، هم: خليفة نصر رمضان، 68 سنة، وزوجته سعاد عبد الستار شمس، 62 سنة، ونجلهما مصطفي خليفة، 32 سنة، مأمور ضبط قضائي بوزارة التموين، جميعهم يقيمون بمركز ببا ببني سويف، وأصيب آخر "فاقدًا للوعي ولم يستدل على بياناته" باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية.

 


اخبار الحوادث

حادث تصام

مصرع اسرة

الطريق الصحراوى الشرقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة