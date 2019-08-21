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مصرع طالبين شقيقين غرقا فى بنى سويف

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:09 م
مصرع طالبين شقيقين غرقا فى بنى سويف غرق - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقى طالبان أشقاء مصرعهما، اليوم الأربعاء غرقا فى مياه البحر اليوسفى أثناء الاستحمام بقرية خورشيد التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بنى سويف.
 
 
وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة أهناسيا يفيد بغرق شقيقين وهما "محمد ح.ع" 14 سنة، وشقيقه "كريم" 12 سنة أثناء الاستحمام والذى وجه بسرعة استخراج الجثتين ونقلهما إلى مشرحة المشرحة.
 
 
وبمناظرة الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية لهما، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.
 

 


بنى سويف

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اهناسيا

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