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محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة بالعجوزة ويوجه باستكمال صيانتها

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:38 ص
محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة بالعجوزة ويوجه باستكمال صيانتها محاف؟ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة بالعجوزة
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية بمدينة الطلبة والطالبات بحى العجوزة، لمتابعة استعدادات استقبال المدينة للعام الدراسى والاطمئنان على سير العمل والتجهيزات الخاصة بصيانة المبانى والأثاثات والدهانات على أرض الواقع، استعداداً للعام الدراسى الجديد قام.
 
وقال المحافظ إن المدينة تستعد هذا العام لاستقبال 3 آلاف طالب وطالبة، تقريبا، من طلاب الجامعات وأن أعمال صيانة المبانى والأثاثات والدهانات ورفع كفاءة النظافة تسير بشكل جيد لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال قبل بدء العام الدراسى الجديد.
 
وأضاف أن توفير سبل الراحة للطلبة والطالبات المغتربين هو الهدف المرجو وذلك لتعويض الجو الأسرى المفتقد لإغترابهم وكذلك تهيئة المناخ المناسب لهم لتحقيق التفوق العلمى وذلك من خلال الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والارتقاء بمستوى العاملين بالمدينة ورفع كفاءة المبانى والاثاث بالإضافة إلى تطبيق نظم الادارة الحديثة والتى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
 
وتفقد المحافظ منشآت المدينة من غرف الطلبة والمطبخ والمخبز ودورات المياه والمطعم المخصص لتناول الوجبات المختلفة والملاعب الرياضية موجهاً خلالها المسؤلين عن المدينة بسرعة الإنتهاء من أعمال صيانة المبانى والأثاث وأعمال الدهانات ورفع كفاءة دورات المياه وأعمال التشجير ورفع كفاءة النظافة ومواصلة العمل على مدار الـــ24 ساعة .
 
كما وجة المحافظ بمعاينة الإداره الهندسية بحى العجوزة ولجنة المنشأت لأحد المبانى المغلقة وإستغلاله بالشكل الأمثل، مشددا على عدم تسكين أى مبنى إلابعد التأكد من حالتة الإنشائية الجيدة وذلك حرصا على أرواح الطلاب .
 
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وطارق عبد الشافى المشرف على مدينة الطلبة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة .
 
 
محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة (2)
محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة 

محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة (3)
محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة 

محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة (4)
محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة 

محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة (5)
محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة 

محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة (1)
محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة 
 
 
 
 

العجوزة

مدينة الطلبة

الجيزة

مدينة الطلبة بالعجوزة

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