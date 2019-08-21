متحدث الوزراء: خطة "مركبات الغاز الطبيعى" توفر 2.2 مليار دولار سنويًا..فيديو

كتب محسن البديوى

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف الاعتماد على الطاقة النظيفة، ولديها خطة وبرنامج لدعم تحويل الميكرو والمينى باصات للعمل بالغاز الطبيعى.

وقال "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إنه يوجد 240 ألف مركبة (ميكروباص، ميني باص، أتوبيس) تعمل بالسولار، من بينها 88 ألف مركبة متقادمة، تجاوز عمرها 20 سنة، مضيفًا: "هناك اعتماد كبير على السولار يكبد الدولة مبالغ طائلة فى استيراد هذا المنتج بالإضافة للتلوث الكبير والإضرار البيئية، وبرنامج الحكومة يستهدف إحلال هذه المركبات واستبدالها بمركبات تعمل بالغاز الطبيعى، بما يوفر للحكومة الأموال التى تنفقها على استيراد السولار، وحجمها 12.5 مليار، ولو تم استبدال الـ 240 ألف مركبة بالكامل سيوفر ذلك 2.2 مليار دولار".

وذكر أن رئيس الوزراء، اجتمع بمصنعى الميكرو والمينى باصات، واتفق على انتاج خطوط جديدة تعمل بالدورة المزدوجة أو الغاز الطبيعى، كما ستطلق الحكومة برنامج لأصحاب المركبات القديمة يسمح باستبدالها بمركبة جديدة تعمل بالدورة المزدوجة والغاز الطبيعى وتقديم قرض ميسر مع فترة سداد كبيرة.

‎وفى سياق آخر، قال متحدث الوزراء، إن تطبيق حزمة برامج الحماية الاجتماعية ساهمت فى تقليل الآثار السلبية والدواء المر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.