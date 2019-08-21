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للطلاب الجدد.. تعرف على مواعيد الكشف الطبى بجامعة بنى سويف

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:00 ص
للطلاب الجدد.. تعرف على مواعيد الكشف الطبى بجامعة بنى سويف جامعة بنى سويف
وائل ربيعى

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تعقد جامعة بنى سويف، الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسى 2019/2020 ، اعتبارا من 25  أغسطس الجارى، وسوف يتم تعميم تحليل فيرس (C)  لجميع الطلاب المتقدمين بالمركز الطبي للجامعة.

ووجه رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن ، بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم ، مع مراعاة الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب وتقسيمهم علي مجموعات للكشف الطبي وفقآ للحروف الأبجدية حسب التالى:

1-      يبدأ الكشف الطبي ابتداء من يوم 25 -29 أغسطس الجاري   لكليات الطب البشري والبيطري ، والأسنان ، والتمريض ، والصيدلة ، والهندسة والعلاج الطبيعي.

2-      من 1- 5  سبتمبر  المقبل لكليات الحاسبات ، والعلوم ، وعلوم الأرض والحقوق.

3-      من 8-12 سبتمبر لكليات الاقتصاد والإعلام والألسن وعلوم الملاحة والتجارة.

4-      من 15-19 سبتمبر لكليات التربية ورياض الاطفال والفنون التطبيقية.

5-      من 22-26 سبتمبر لكليات الآداب والسياحة وعلوم ذوي الاحتياجات والتعليم الصناعي والزراعة والخدمة الاجتماعية.

6-      من 7-10 أكتوبر للمتخلفين عن الموعد.


الكشف الطبى

جامعة بنى سويف

الطلاب الجدد

تحليل فيروس سى

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