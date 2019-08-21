للطلاب الجدد.. تعرف على مواعيد الكشف الطبى بجامعة بنى سويف

وائل ربيعى

تعقد جامعة بنى سويف، الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسى 2019/2020 ، اعتبارا من 25 أغسطس الجارى، وسوف يتم تعميم تحليل فيرس (C) لجميع الطلاب المتقدمين بالمركز الطبي للجامعة.

ووجه رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن ، بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم ، مع مراعاة الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب وتقسيمهم علي مجموعات للكشف الطبي وفقآ للحروف الأبجدية حسب التالى:

1- يبدأ الكشف الطبي ابتداء من يوم 25 -29 أغسطس الجاري لكليات الطب البشري والبيطري ، والأسنان ، والتمريض ، والصيدلة ، والهندسة والعلاج الطبيعي.

2- من 1- 5 سبتمبر المقبل لكليات الحاسبات ، والعلوم ، وعلوم الأرض والحقوق.

3- من 8-12 سبتمبر لكليات الاقتصاد والإعلام والألسن وعلوم الملاحة والتجارة.

4- من 15-19 سبتمبر لكليات التربية ورياض الاطفال والفنون التطبيقية.

5- من 22-26 سبتمبر لكليات الآداب والسياحة وعلوم ذوي الاحتياجات والتعليم الصناعي والزراعة والخدمة الاجتماعية.

6- من 7-10 أكتوبر للمتخلفين عن الموعد.