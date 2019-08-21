لجنة التصالح بالعدل تستعجل تقارير الخبراء حول تسوية صلاح دياب وعبد الله سعد

كتب إبراهيم قاسم

استعجلت لجنة التصالح المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومقرها بوزارة العدل، خبراء وزارة العدل بسرعة الانتهاء من تقاريرها بشأن طلبات التصالح المقدمة من رجل الأعمال صلاح دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو، لتسوية النزاع القائم مع الدولة فى قضية أرض شركة "صن ست هيلز للاستثمار"، والطلب المقدم من رجل الأعمال عبد الله سعد صاحب شركة الريف الأوربى حول مخالفات أرض الشركة بطريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن لجان الخبراء انتقلت إلى موقع الأرض محل النزاع مع شركة "صن ست هيلز للاستثمار"، لبيان ما عليها من مخالفات وتقييم سعر الأرض بحسب قيمتها السوقية الحالية وبيان ما هو مستحق للدولة من أموال على تلك الأرض البالغ مساحتها 750 فدانا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوى.

وأجرت لجنة الخبراء القياسات اللأزمة لمساحة الارض وما عليها من منشأت ومبانى، وشرع الخبراء فى كتابة تقاريرهم الفنية.

من جانب أخر انتقل خبراء وزارة العدل الى الارض المملوكة لشركة الريف الأوروبى والبالغ مساحتها 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى، لاجراء القياسات اللازمة للارض وتقدير مستحقات الدولة على المخالفات التى ارتكبتها الشركة فى تغيير نشاط الارض من زراعى الى منتجعات سياحية.