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كيف تؤثر حمى الضنك على النساء أثناء الحمل؟

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:00 ص
كيف تؤثر حمى الضنك على النساء أثناء الحمل؟ حمى الضنك خلال الحمل
كتبت إيناس البنا

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حمى الضنك من الأمراض التى تنتشر عن طريق البعوض وتسبب العدوى بهذا المرض أو ارتفاع درجة حرارة الجسم وطفح جلدى وألم فى المفاصل والعضلات، ولا تختلف علامات وأعراض حمى الضنك أثناء الحمل كثيرا عن أعراضها بالنسبة للأشخاص العاديين، ولكنها أكثر خطورة على  الجنين فى حالة الحمل.   

ووفقا لتقرير موقع " ncbi"، تسبب العدوى بفيروس حمى الضنك بعض المشاكل للجنين، وهى :

-انخفاض الوزن عند الولادة .

-ولادة الطفل قبل الوقت المتوقع.

-الإجهاض .

- موت الطفل قبل ولادته.

الضنك وتأثيره على الحمل
الضنك وتأثيره على الحمل

علاج حمى الضنك أثناء الحمل
 

يشمل علاج الشكل الخفيف من حمى الضنك أثناء الحمل على ما يلي:

-شرب الكثير من السوائل مثل محلول الجفاف والعصير الطازج والحساء وماء جوز الهند، للمساعدة فى منع الجفاف بسبب القيء وارتفاع الحرارة.

-خافضات الحرارة (دواء للحمى): يساعد على تخفيف الألم والحمى، ولكن تجنب الأسبرين أو غيره من الأدوية المضادة للالتهابات لأنها تزيد من خطر حدوث مضاعفات النزيف.

 أما الشكل الحاد من حمى الضنك فقد يشمل العلاج على التالى :

  • الحجز في المستشفى.
  • الحصول على الأكسجين (إذا كنت في حالة صدمة أو مرض شديد).
  • تناول أدوية لتخفيض الحمى وتخفيف الألم.
  • مراقبة ضغط الدم (لأن هذا يزيد من خطر الإصابة بضغط دم منخفض للغاية).
  • استخدام السوائل في الوريد لإدارة فقدان السوائل، ومنع الجفاف والحفاظ على ضغط الدم.
  • نقل الدم ليحل محل فقدان الدم إذا لزم الأمر.
  • نقل الصفائح الدموية إذا انخفض عدد الصفائح الدموية.
الباعوض ينقل حمى الضنك
البعوض ينقل حمى الضنك

تدابير وقائية لمنع عدوى حمى الضنك

إذا كنتِ حاملًا ، تجنبي السفر إلى المناطق التي تنتشر فيها حمى الضنك ، أما إذا كان عليك السفر فاتخذى تدابير وقائية شخصية لمنع لدغات البعوض وعدوى حمى الضنك.

  • أغلقى النوافذ عند أوقات نشاط البعوض فى الفجر والشروق .
  • البقاء في أماكن مكيفة الهواء.
  • ارتداء ملابس واقية مثل السراويل الطويلة والقمصان ذات أكمام طويلة.
  • ضع 10 إلى 30 % من تركيز طارد الحشرات على بشرتك المكشوفة.
  • استخدام الكريمات طاردة البعوض، والسوائل في مكان إقامتك.
  • استخدم رذاذ الحشرات الطائرة لقتل البعوض في الأماكن مظلمة .
  • استخدم الناموسيات ويفضل معالجتها بمبيد حشري لمنع لدغة البعوض.

حمى الضنك

تشوهات الجنين

لدغة البعوض

الصفائح الدموية

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