كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بمحطة عين شمس

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي الخارج من محطة عين شمس بقطر 1200 مم فجر اليوم، وتم التعامل الفورى دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضافت الشركة، أنه تم الدفع بعدد 10 شفاطات، وتم شفط المياه من الشوارع الرئيسية مؤسسة الزكاة وشارع الترولى، وجارى حاليا التعامل مع الشوارع الفرعية، ولا يوجد أى تأثيرات مرورية.

وأوضحت الشركة أنه فور وقوع الحادث، شكل المهندس عادل حسن، رئيس الشركة، غرفة عمليات من داخل موقع الحدث، لمتابعة عملية الإصلاح، وشفط مياه الصرف.