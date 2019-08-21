طلاب الثانوية العامة دور ثان: جزئيات بامتحان الجبر تحتاج لتفكير

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضة دور ثان امتحان مادة الجبروالهندسة الفراغية، مؤكدين أن بعض الجزئيات فى الامتحان تحتاج لتفكير وتركيز.

قالت الطالب فاطمة سيد بلجنة مدرسة حمزة بن عبد المطلب بالجيزة، إن الأسئلة بها جزئيات مباشرة وسهلة مقابل بعض الأسئلة تحتاج إلى تركيز وفهم للمنهج، مشيرة إلى أن الأسئلة من كتاب المدرسة.

فيما أكدت اللجنة الفنية لواضعى امتحان الجبر، أن الأسئلة راعت مستوى الطلاب ومباشرة ولم تتلقى غرفة العلميات أية شكاوى من صعوبة الأسئلة أو غموضها، موضحة أن الأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.