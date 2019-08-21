ضبط 283 طن ملح مجهول المصدر داخل شركة فى المرج

كتب إيهاب المهندس

نجح رجال مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب شركة غير مرخصة، وبداخلها 283 طن ملح طعام مجهول المصدر داخل عبوات مدون عليها أسماء علامات تجارية غير حقيقة.

وكانت معلومات وردت لمباحث التموين، تفيد وجود شركة بداخلها ملح طعام مجهول المصدر وعليه علامات تجارية غير حقيقية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مسئول الشركة، وتبين أنها غير مرخص لها تعبئة وإنتاج ملح الطعام بدائرة قسم شرطة المرج.

وتبين قيام المتهم باستخدام ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية والمحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية "على غير الحقيقة" ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، تم ضبط 253 طنا: "ملح سياحات مستلزمات إنتاج" مخصص للإغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و25 طن و486 طن ملح معبأ داخل مدون عليها إحدى العلامات التجارية "على غير الحقيقة" غير صالح للاستهلاك الآدمى، 5 أطنان "ملح طعام تحت التعبئة- معبأ داخل شكائر بدون بيانات.