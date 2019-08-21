ضبط 22 عاطلا بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة بالخانكة وشبين القناطر

القليوبية – فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين خلال حملة أمنية على البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط 22 بالبؤر الإجرامية بأقسام شبرا الخيمة وقليوب وبنها وشبين القناطر، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة عباره 180 قرص مخدر، وكيلو و100 جرام حشيش، 400 جرام بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.

وكما قامت الإدارة العامة للمرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة على نطاق الطرق العامة بمدينة قليوب، وذلك لضبط المخالفات المرورية

وشارك فى الحملة العقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة والعقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث مرور القليوبية.

وجاءت أهداف الحملة لتطهير مدينة قليوب من كافة من الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات من أجل تيسير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضارى لمدينة قليوب.