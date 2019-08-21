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ضبط وإحضار متهم حاول تهريب 40 كيلو من مخدر القات عبر طرود بمطار القاهرة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:25 م
ضبط وإحضار متهم حاول تهريب 40 كيلو من مخدر القات عبر طرود بمطار القاهرة مخدر القات الذى تم ضبطه
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول للنيابات، بسرعة ضبط وإحضار متهم حاول تهريب 40 كيلو جرام من مخدر القات عبر طرود بريدية بمطار القاهرة الدولى، وكلفت بارسال المضبوطات إلى المعمل الجنائى للفحص وإعداد تقرير مفصل، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

والبداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية من رصد طردين بريديين قادمين من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات البريد عبارة عن كرتونتين بداخلهما أعشاب مرسلة إلى أحد الأشخاص داخل البلاد (جار تحديده وضبطه) يحويان بداخلهما كمية من المواد المخدرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطردين وبتفتيشهما جمركيًا عُثر بداخلهما على (كمية من مخدر القات وزنت 40 كيلو جراما) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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