صيادلة يطلقون دعوة لعقد عمومية طارئة لإنهاء الحراسة على النقابة

كتبت آية دعبس

أطلق مجموعة من الصيادلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، دعوة للتقدم بطلبات لطلب الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة العامة، وإجراء انتخابات، وذلك يوم الخميس المقبل.

قال الصيدلى إسلام فاضل، أحد الداعيين لعقد عمومية طارئة، إن الهدف من تلك الدعوة هو إخراج النقابة من الحراسة القضائية، لتتمكن النقابة من الرد على الاعتداءات المتكررة على مهنة الصيدلة، بمختلف الصور.

وأوضح فاضل، أن انعقاد العمومية الطارئة يستلزم تقدم 200 صيدلى، بتوقيعات للنقابة العامة، ليتم عقد الجمعية العمومية خلال أسبوعين، أو شهر على الأكثر من تاريخ التقدم بالطلبات.

يذكر أن المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، قد تسلم عمله بنقابة الصيادلة، وبدء الحراسة القضائية على النقابة، منذ 2 مايو الماضى، وحتى الآن.