سقوط عصابة لسرقة السيارات وعرضها للبيع بموقع تسويق بالقاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة،برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالتلاعب بأرقام الشاسيه والموتور، واصطناع مستندات ملكية لها وعرضها للبيع بأحد مواقع التسوق الالكتروني، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات، يفيد أن كل من "ناصر. ن" ، 40 سنة، سائق، وابانوب . ن . م"، 27 سنة، عاطل و"رامي . ر"، 25 سنة، عاطل، ويكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب " كسر الزجاج " وقيامهم بالتلاعب بأرقام الشاسيه والموتور واصطناع مستندات ملكية لها وعرضها للبيع بأحد مواقع التسوق الإلكترونى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم بمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات بأماكن إخفائها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.