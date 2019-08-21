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رئيس شركة مياه المنيا يحيل عمال محطة برطباط للتحقيق بعد واقعة إلقاء كلور فى الترعة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:45 م
رئيس شركة مياه المنيا يحيل عمال محطة برطباط للتحقيق بعد واقعة إلقاء كلور فى الترعة المهندس ياسر الشهاوى - رئيس شركة مياه المنيا
كتب أحمد حسن ورامى محيى الدين

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أكد المهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه المنيا، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة إلقاء اسطوانة كلور داخل ترعة يوسف، لافتا إلى أن هناك لجنة حاليا من السلامة والصحة المهنية تراجع، كافة التفاصيل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية داخل المحطة.

وأكد المهندس ياسر الشهاوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" تفاصيل الواقعة، لافتا إلى أنه حدث تسريب كلور من أحد اسطوانات الكلور، وطبقا للإجراءات المتبعة، يتم إعدام هذه الإسطوانة من خلال غرفة الإعدام داخل المحطة، وهو ما حدث من قبل العمال، ولكن رغبة من العمال فى زيادة الطمأنينة لديهم بأن الكلور انتهى بشكل كامل من الاسطوانة، قاموا بإلقاء الاسطوانة داخل الترعة، وهو إجراء طبيعى لا ينتج عنه أى أضرار.

وفيما يتعلق بالإصابات التى حدثت، قال إن الإصابات ناتجة من قيان بعض السيدات بغسيل الأطباق على الترعة وكان لديهم أطفالهم، وعند استنشاقهم لرائحة الكلور، توجهوا للمستشفى، ولكن كافة الحالات التى دخلت المستشفى خرجت فى نفس التوقيت ولا يوجد أى حالات موجودة فى المستشفى أو لا يوجد أى حالات نافقة من الحيوانات كما أثير.

 


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