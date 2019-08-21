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دراسة: المرأة القادرة على الإنجاب ينجذب إليها الذكور وتتمتع برائحة ذكية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:00 م
دراسة: المرأة القادرة على الإنجاب ينجذب إليها الذكور وتتمتع برائحة ذكية الحمل
كتب بيتر إبراهيم

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نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون ألمان أن الرجال قد يكونون قادرين على شم رائحة خصوبة المرأة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طلب علماء من جامعة زيوريخ من مجموعة من الذكور ترتيب روائح الجسم لحوالى 28 امرأة في سن الإنجاب، كما سبق أنه تم اختبار النساء لمعرفة مستويات هرمونات الخصوبة الرئيسية لديهم.

واتفق جميع الرجال على أن الروائح الطيبة والذكية قد أعطتها النساء ذوات أعلى مستويات الاستروجين "هرمون الأنوثة" الذى ينظم دورة الطمث ويسبب نضوج البويضات في مبيض الفتاة عندما تصل إلى سن البلوغ.

وقال الباحثون إن هذا الهرمون هو مؤشر على الخصوبة ، وتشير النتائج إلى أن "روائح الجسم مرتبطة بالصحة الإنجابية، والتي يمكن للرجل أن يستشعرها عن طريق الرائحة".

تظهر الإحصاءات أن العقم يصيب امرأة واحدة من كل ست نساء في المملكة المتحدة البريطانية.وفي الولايات المتحدة ، تكافح واحدة من بين كل 10 نساء للحصول على أو البقاء حاملًا ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وعادة ما يكون سبب العقم عند النساء هو مشاكل في الإباضة ، مثل البويضة التي لا يتم إطلاقها ، حسبما ذكرت هيئة الصحة الوطنية.

وفي الرجال ، يكون السائل المنوي ، وهو السائل الذي يحتوي على الحيوانات المنوية ، هو السبب في كثير من الأحيان.ومع ذلك ، لا يوجد سبب واضح لحوالي ربع الأزواج الذين يكافحون من أجل الحمل.

أظهرت الدراسات السابقة أن الروائح التي تنتجها هرمونات المرأة يمكن أن تجعلها أكثر جاذبية للجنس الآخر.

وأضاف الباحثون أن هرمون البروجسترون يحافظ على بطانة الرحم استعدادًا لربط البويضة المخصبة، وفي حالة عدم حدوث التبويض ، تنخفض مستويات هرمون البروجسترون وتنزع المرأة البطانة أثناء الحيض.

وعلى الرغم من أن هرمون التستوستيرون أعلى في الرجال ، إلا أنه يعطي النساء الدافع الجنسي.

 

 


الحمل

حمل

الانجاب

الخصوبة

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