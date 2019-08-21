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حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المطرية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:49 م
حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المطرية هيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية، بحيطبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ترويج المواد المخدرة، بالشارع أمام المارة، فى منطقة المطرية.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطلين اثناء بيعهم للمواد المخدرة على عملائهم بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الاهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة ، وتم القبض عليهم وبحوزتهم 150 جرام هيروين وحشيش و 320 قرص مخدر واقتادتهم رجال المباحث الى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

 


حبس عاطلين

تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

قسم المطرية

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