حبس شاب وإيداع آخر دور رعاية لاتهامهما بالتعدى جنسيا على طفلة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بقسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، إيداع حدث 15 سنة دار رعاية وشاب 19 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيق عقب قيام الأول والثانى بمواقعة طفلة فى الخامسة عشر من العمر مما نتج عنه حملها سفاحا، حيث تبين أن أحدهما أبن خالها والثانى عمها.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب، يفيد بتقدم نجاة م. ج. ر 15 سنه ببلاغ اتهمت فيه أبن عمها وأبن خالها بالتعدى عليها جنسيا، وهى الآن فى الشهر الرابع.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، وقاده المقدم أحمد عصام مفتش مباحث القسم، والرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، وتبين من التحريات وتم ضبط ا ا. ا. م 19 سنه عامل أبن خالها و ج ا ج. 14 سنه طالب إعدادى ابن عمها.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجنى عليها اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1638 إدارى قسم جرجا، وبعرض المتهمين على النيابه أمرت بحبس الأول 4 أيام وإيداع الثانى دور رعاية، وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى.