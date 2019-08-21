الرئيسية أخبار عاجلة حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:44 ص محكمة-أرشيفية كتبت أمنية الموجي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أمرت النيابة العامة بحبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم فى قضية رشوة. كانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله. قضية رشوة اليوم السابع بلس احمد سليم حبس احمد سليم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مصدر بـ"الأعلى للإعلام": التحفظ على مكتب الأمين العام للمجلس عقب القبض عليه الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:18 م رئيس "الأعلى للإعلام" يدعو لاجتماع طارئ عقب القبض على الأمين العام للمجلس الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:46 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. اختيار مديرا فنيا للمنتخب أبرزها وزارة البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى المزيد من Trending Plus
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