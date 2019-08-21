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جونسون: على الهند وباكستان تسوية وضع كشمير بشكل ثنائى

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:02 ص
جونسون: على الهند وباكستان تسوية وضع كشمير بشكل ثنائى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
وكالات

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قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، فى حديث هاتفى، أمس الثلاثاء، مع نظيره الهندى ناريندرا مودى، إنه يجب على الهند وباكستان تسوية الوضع فى كشمير "بشكل ثنائى".

وذكرت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطانى، أن جونسون أشار إلى ضرورة تسوية الوضع فى كشمير بين الهند وباكستان بالحوار.

وأكدت الحكومة البريطانية على "أهمية الشراكة بين الهند وبريطانيا"، داعية الى مزيد من "التجارة والعلاقات الاقتصادية" بين البلدين. وازداد توتر الوضع بشكل كبير فى كشمير الهندية بعد قرار نيودلهى إلغاء الحكم الذاتى فى الإقليم.

 

بريطانيا

بوريس جونسون

الهند

باكستان

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