سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة الأزهر: 18 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الكليات حتى الآن

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:13 ص
جامعة الأزهر: 18 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الكليات حتى الآن جامعة الازهر-ارشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصل طلاب الثانوية الأزهرية الدور الأول، تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية، لليوم الثانى حيث فتح رابط التسجيل مساء الإثنين الماضى، حيث اقترب عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم لنحو 18 ألف طالب وطالبة، ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد 25 أغسطس.
 
وأعلنت الجامعة عن تجهيز 3 معامل بفروع الجامعة بالقاهرة وطنطا وأسيوط، بالإضافة إلى فتح جميع المعامل بالجامعات المختلفة لتسجيل الرغبات أسوة بفتحها أمام طلاب الثانوية العامة.
 
يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفا و857 طالبا وطالبة، تقدم للامتحان فعليا منهم 116 ألفا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفا و 892 طالبا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفا و 163 طالبا وطالبة ،ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألف و116.
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

تنسيق الازهر

تنسيق الثانوية الازهرية 2019

تنسيق الازهر 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. 10 آلاف طالب يسجلون رغباتهم حتى الآن

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:36 م

تنسيق الثانوية الأزهرية يبدأ 20 أغسطس.. نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف الجديد هذا العام.. 3 معاهد فنية والسماح لطلاب العلمى والأدبى بالالتحاق بجميع شعب كلية التربية عدا المتخصصة.. و6 سنوات للصيدلة منها عام للتدريب

الإثنين، 05 أغسطس 2019 08:00 م

نتيجة التنسيق الثانوية العامة 2019 للشعبة العلمية.. 98.4 % للطب البشرى و97.8 للصيدلة و98.29 للأسنان.. طب القاهرة 98.6% وطب المنصورة الأعلى 98.9% هندسة البترول 98.9% وهندسة القاهرة 96.3%.. و97.07 % للبيطرى

الأحد، 28 يوليه 2019 01:53 م

ننشر تفاصيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. التسجيل على موقع بوابة الحكومة الأسبوع القادم.. انخفاض نسبة النجاح لـ49% يخفض التنسيق لقلة الناجحين.. أكثر من 58 ألف راسب ودور ثان.. و3 مراحل لتسجيل الرغبات

السبت، 27 يوليه 2019 08:13 ص

تنسيق الثانوية العامة 2019.. انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى غدًا

الأربعاء، 24 يوليه 2019 05:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

سوبر كورة.. 5 ملفات تنتظر الحسم أمام مجلس الجبلاية الجديد برئاسة الجنايني

سوبر كورة.. 5 ملفات تنتظر الحسم أمام مجلس الجبلاية الجديد برئاسة الجنايني

جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى

جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى

فيديو معلوماتى.. 6 حالات يجب فيها اتخاذ قرار الولادة القيصرية.. اعرفيها

فيديو معلوماتى.. 6 حالات يجب فيها اتخاذ قرار الولادة القيصرية.. اعرفيها

دقوا المزاهر يلا.. حفل زفاف قط وقطة يثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعى

دقوا المزاهر يلا.. حفل زفاف قط وقطة يثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعى

الفنان الأهلاوي هيثم شاكر لـ"سوبر كورة": لاسارتي كان لازم يمشى ومتعب الحل

الفنان الأهلاوي هيثم شاكر لـ"سوبر كورة": لاسارتي كان لازم يمشى ومتعب الحل

‏‎رئيس الوزراء يلتقى رؤساء شركات الميكروباصات لبحث إنتاج مركبات تعمل بالغاز

‏‎رئيس الوزراء يلتقى رؤساء شركات الميكروباصات لبحث إنتاج مركبات تعمل بالغاز

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

شمس الكويتية تنشر صورة صادمة لدفنها تحت الرمال: "جربت أموت قبل ما أموت"

شمس الكويتية تنشر صورة صادمة لدفنها تحت الرمال: "جربت أموت قبل ما أموت"

ماذا تعنى إعادة الهيكلة فى قانون الإفلاس.. وما هى شروطه؟

ماذا تعنى إعادة الهيكلة فى قانون الإفلاس.. وما هى شروطه؟

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة