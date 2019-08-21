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تعرف على مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد "سفاجاـ أبو طرطور" × 17 معلومة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:00 ص
تعرف على مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد "سفاجاـ أبو طرطور" × 17 معلومة قطارات البضائع
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 17 معلومة كل ما تريده عن مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد سفاجا ـ أبو طرطور وأهميته وأهداف هذا المشروع فى خدمة خطط الدولة فى تنمية الصعيد وحركة السياحة بالبحر الأحمر.

1ـ المشروع سيمتد بطول 685 كم.

2ـ المشروع سينطلق من منطقة فوسفات أبو طرطور بالوادى الجديد مرورا بقنا حتى يصل ميناء سفاجا.

3ـ المشروع يشمل إعادة تأهيل الخط الحالى الذى تم سرقة أكثر من 40% من قضبانه بعد توقف تشغيله فى يناير 2010.

4ـ أغلب السرقات التى تعرض لها الخط الحالى كانت فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير.

5ـ خط سكة حديد أبو طرطور ـ سفاجا انتهى إنشائه وافتتاحه كخط مفرد لنقل البضائع خلال احتفالات أكتوبر عام 1996 بتكلفة 1.8 مليار جنيه تحملتها حينها وزارة الصناعة.

6ـ الطاقة التشغيلية للخط بعد إعادة تأهيله ستكون نقل 2.6 مليون طن سنوياً.

7ـ مخطط زيادة الطاقة التشغيلية للخط عقب تشغيله لتصل إلى نقل  6 مليون طن سنوياً.

8ـ المشروع سيربط ميناء سفاحا بمحافظات الصعيد عقب شبكة السكة الحديد.

9ـ سيساهم فى زيادة قدرات قطاع البضائع السكة الحديد وزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكة الحديد.

10ـ سيتم تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص وسيكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكة الحديد باعتبارها المالكة للمشروع.

11ـ هيئة السكة الحديد حاليا فى مرحلة الدراسات.

12ـ تكلفة المشروع إلى حوالى ٧ مليار جنيه.

13ـ سيتم انشاء محطة تداول بضائع بين محافظة قناة وعلامة كم 510 من امتداد خط السكة الحديد.

14ـ المحطة التى سيتم إنشاءها سيتم بها رفع وانزال الحاويات من وإلى القطارات وتغيير وسيلة النقل بين القطارات وعربات النقل الثقيل.

15ـ الهدف من إنشاء هذه المحطة توفير أكثر من وسيلة لنقل البضائع لنقل البضائع

16ـ المشروع يتضمن مد الخط من سفاجا إلى الغردقة بطول 60كم تقريبا.

17ـ  المشروع سيكون لنقل خام الفوسفات بجانب خدمة حركة السياحة والأقصر والغردقة.

 


خط سكة حديد سفاجا ابو طرطور

خط سكة حديد ابو طرطور

السكة الحديد

فوسفات ابو طرطور

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