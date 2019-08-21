تحريات المباحث: خلاف على قطعة أرض وراء نشوب مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين

كتب ـ بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة نشوب مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين، مما أسفر عن إصابة شخصين، أن سبب المشاجرة خلاف على الحدود الفاصلة بين قطعة أرض زراعية.

أسفرت المشاجرة عن إصابة مزارع بطلق ناري، بالإضافة إلى إصابة آخر بجرح بالرأس، تم نقلهما على إثره إلى مستشفى قصر العيني.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بين عائلتين، بسبب الخلاف على قطعة أرض، أسفرت عن إصابة شخصين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.