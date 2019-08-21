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تجديد حبس 3 طلاب ضبط بحوزتهم 110 تذاكر هيروين فى المنوفية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:24 ص
تجديد حبس 3 طلاب ضبط بحوزتهم 110 تذاكر هيروين فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _ فريق المحافظات

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قرر رامى حشيش وكيل نيابة بندر شبين الكوم، تحت إشراف المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، تجديد حبس 3 طلاب ضبطوا وبحوزتهم 110 تذاكر هيروين، وسلاح نارى داخل سيارة ملاكى، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث الجنائية، من ضبط كل من "مصطفى .س.م " 29 عاما طالب، و"عمرو .ع .ر" 29 عاما طالب، و"إبراهيم .خ.ر" 21 عاما طالب وبحوزتهم 110 تذاكر هيروين، وسلاح نارى، وأسطوانة هيروين كاملة تزن 1000 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 


المنوفيه

امن المنوفيه

شبين الكوم

هيروين

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