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تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما للتحقيق بتهمة تجارة المخدرات فى المطرية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:38 م
تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما للتحقيق بتهمة تجارة المخدرات فى المطرية صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح مستأنف المطرية، بتحديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة إتجار المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم الأميرية مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.
 
كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش فى منطقة الأميرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 500 جنيه، وهاتف محمول.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
 
 

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مسجل خطر

تجارة المخدرات

قسم المطرية

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