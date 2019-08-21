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تجديد حبس تشكيل عصابى وراء سرقة الدراجات النارية فى بولاق

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:18 م
تجديد حبس تشكيل عصابى وراء سرقة الدراجات النارية فى بولاق سرقة دراجة بخارية-أرشيفية
كتب ــ سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس تشكيل عصابي تزعمه عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة الدراجات النارية، بدائرة القسم.
 
كشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لمباحث قسم شرطة بولاق، تفيد تكوين "محمد. أ"، 18 سنة، عاطل، "مسعد. ع"، 35 سنة، عاطل، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك.
 
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة لهما بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 
 
 

طرق سرقة الدرجات

جرائم السرقة

محكمه جنوب القاهره

سرقة درجات نارية

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