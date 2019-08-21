انقطاع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن حوالى 20 منطقة بالمحافظة وهى" ( إسكان صف الضباط – إسكان تقسيم مكة والرجاء – إسكانات النيل بجميع حروفها – إسكانات االقاهرة بجميع حروفها - تقسيم عرب الجرعان والريان والاهالى – إسكانات إسبيكو القديم والجديد – إسكانات الوادى والعبد القديم والجديد – مساكن الاملاك 2" لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل وحتى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالى، بسبب أعمال تحويل خط المياه قطر 800 مللى الضغط العالى لمحطة مياه المرج بشارع ترعة الطوارئ وذلك لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.