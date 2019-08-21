اليوم السابع: المحافظات تعلن الحرب على تعديات الأراضى

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تنفيذ تكليفات الرئيس لفرض دولة القانون.. المحافظات تعلن الحرب على تعديات الأراضى.. إزالة 1300 حالة تعدٍ فى 4 محافظات.. استرداد 1357 فدانا من أملاك الدولة.. و 3 مديريات أمن تشارك فى تطهير «المنزلة».

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..



5 ملفات تنتظر الحسم أمام اتحاد الكرة الجديد.. التأهل لأولمبياد طوكيو.. إنجاح أمم أفريقيا.. تعيين جهاز وطنى للمنتخب.. انتظام الدورى.. وتعديل اللائحة



السيسى: الرعاية الطبية للمصريين أولوية الدولة.. الرئيس يوجه بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل دقيق وناجح فى كل الجوانب.. والاستمرار فى تنفيذ «إنهاء قوائم الانتظار » لعلاج وإنقاذ المرضى وتخفيف العبء المادى عن كاهل الأسر المصرية

زيارة منتخب الناشئين لمقر الجريدة.. تكريم أبطال كأس العالم لكرة اليد فى «اليوم السابع».. مدير المنتخب واللاعبون: تكريم الرئيس السيسى ووسام الطبقة الأولى بمثابة «الحلم»



قبل أيام من القمة فى طوكيو.. سفير اليابان: الرئيس السيسى «صوت أفريقيا» فى «التيكاد»

عملاق الغاز «ظهر » يصل إلى إنتاج يومى 2.7 مليار قدم



«البترول »: الحقل يحقق الطفرة الضخمة قبل 4 أشهر من الموعد المحدد

اللجنة العليا للمياه تؤكد تقديمه لأديس أبابا: مقترح لـ«سد النهضة » يراعى مصالح إثيوبيا ويصون حقوق مصر



اجتماع سداسى بين مصر والسودان وإثيوبيا 15 و 16 سبتمبر للاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فى ليلة مولد العذراء.. ملايين الزوار يودعون «أم النور» أعلى جبل درنكة

السيسي يوجه باسستخدام المعايير العالمية لمشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية



الرئيس يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. ويؤكد أهمية تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزا معلوماتيا متطورا

2473 عملية جراحية مجانا في "التأمين الصحى" الجديد خلال 52 يوما



5 محافظات تستعد لتطبيق التأمين الصحى الشامل بـ2020