سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 04:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة تدرس تصنيع صواريخ حظرها الاتفاق مع روسيا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 04:06 ص
الولايات المتحدة تدرس تصنيع صواريخ حظرها الاتفاق مع روسيا صواريخ
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ التى كانت محظورة بموجب المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وقال وكيل وزارة الجيش الأمريكى، ريان مكارثى، في كلمة أمام صندوق الدفاع عن الديمقراطية فى واشنطن "فيما يتعلق بمدى (الصواريخ) فى إطار معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، على وجه الخصوص، لم نعد طرفا في المعاهدة، وقبل كل شىء، ننظر فى الكيفية التى يمكننا بها الاستفادة من هذا (الوضع الحالى)، هل سيكون ذلك عن طريق (تطوير) صواريخ لتوجيه ضربات دقيقة.. وبلا شك، عن طريق تطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت؟ تركيب رأس حربى باليستى على صاروخ فرط صوتى سيكون بالفعل خارج إطار المعاهدة. نحن ندرس كل هذه الاحتمالات".

وبالرغم من ذلك، رفض مكارثى الإجابة على سؤال متعلق بخطط محتملة لنشر الصواريخ التى كانت محظورة فى السابق بموجب المعاهدة.

وأعربت موسكو فى وقت سابق من يوم الثلاثاء، عن أسفها لاختبار الولايات المتحدة صواريخ حظرتها سابقا معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، معتبرة ذلك دليلا على أن واشنطن كانت تخطط لتقويض المعاهدة منذ وقت طويل.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، أمس الاثنين، عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كم، وذلك لأول مرة بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ فى 2 أغسطس الحالى.

 

صواريخ

أمريكا

روسيا

معاهدة الصواريخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة