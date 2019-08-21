القوات البحرية المصرية والصينية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

كتب ــ زكى القاضى

فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والصينية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية ‪ المدمرة الصينية ‪( XIAN-153 ) عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية.

تضمن التدريب عددا من الأنشطة البارزة منها ‪ التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية والتدريب على أساليب مكافحة الإرهاب والقرصنة بالبحر، مع التدريب على السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتلك الإجراءات مثل ممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ، كذلك تنفيذ تدريبات للمواصلات الإشارية والعديد من تشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً مما يؤكد قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

‫ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات بما يدعم جهود الأمن والإستقرار البحرى وتأمين خطوط المواصلات البحرية العالمية ، كما يعد التدريب أحد نتائج التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والصينية.