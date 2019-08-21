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القصر الملكى الدنماركى: قرار ترامب بتأجيل الزيارة كان "مفاجأة"

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:27 ص
القصر الملكى الدنماركى: قرار ترامب بتأجيل الزيارة كان "مفاجأة" ترامب
كوبنهاجن (أ ش أ)

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قالت المتحدثة باسم القصر الملكى الدنماركى "لينى باليبى" اليوم الأربعاء، إن قرار الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" بتأجيل زيارته للدنمارك المقررة الشهر المقبل، كان "مفاجأة".

وأضافت باليبى - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية - أن القصر الملكى الذى دعا ترامب رسميا إلى زيارة الدنمارك فى 2 و3 سبتمبر المقبل، ليس لديه أى تعليق آخر على هذا القرار.

ولم يرد أى تعليق فورى بعد من جانب الحكومة الدنماركية على قرار ترامب بتأجيل الزيارة.

وكان ترامب قد أعلن قراره بتأجيل زيارته للدنمارك بعدما رفضت رئيسة وزرائها "مته فريدريكسن" فكرة بيع جزيرة "جرينلاند" للولايات المتحدة الأمريكية، واصفة إياها "بالسخيفة".

 


القصر الملكى الدنماركى

الدنمارك

ترامب

جرينلاند

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