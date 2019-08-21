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العربية: سقوط صاروخ فى منطقة خالية بإسرائيل بعد إطلاقه من غزة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 08:29 م
العربية: سقوط صاروخ فى منطقة خالية بإسرائيل بعد إطلاقه من غزة صاروخ - أرشيفية
كتب: أحمد معروف

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عرضت قناة العربية الفضائية نبأ عاجل عن سقوط صاروخ في منطقة خالية بإسرائيل بعد إطلاقه من غزة.

 

 


غزة

إسرائيل

صاروخ

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